Fikret Orman'dan flaş açıklamalar!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından yeni teknik direktör için lig sonunu beklediklerini belirten Fikret Orman, "Şenol hocanın milli takıma gideceği günden itibaren kendi aramızda istişareye başladık. En başta tariflememiz gerekiyordu, biz ne bekliyoruz, 5 yılda konumlanmamız nasıl olmalı? Lig bitmeden görüşmelere falan başlamadık, çok da doğru bulmazdım. İlgilendiğimiz boşta olan da, çalışan hocalar da vardı. Lig bitmeden, kendi işine konsantre olurken, öyle bir görüşmeye girmeyi etik olarak doğru bulmadığımız için lig sonuna bıraktık.'' diyerek sözlere başladı.
24 Haziran 2019 Pazartesi 21:07
Güncelleme: 24.06.2019 21:12
Gündeme dair yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fikret Orman merak edilen birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları...
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''ABDULLAH HOCA ÇOK İSTEYEREK ALDIĞIMIZ BİRİSİ''
Yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sürecini açıklayan Orman, ''Beşiktaş'ın hocası belli. Çok mutlu olduğumuz, çok içimize sinerek, çok da doğru yaptığımız bir icraatle Abdullah hoca ile imza attık. Taraftarlık bir duygusal ilişki."
"Takımına baktığında duygusal bağlar kurarsın, kişilerle de duygusal bağlar kurarsın. Orada verdiğiniz kararda evladınıza, abinize, babanıza bakar gibi karar verirsin bir bir şeyleri görmezsin."
"Yöneticilikte ise yapılan icraat doğru olduğunda takdir toplar, hissi değil, mantığımızla karar vermemiz lazım. Abdullah hoca Beşiktaş'ın hocası ve çok içimize sinerek, çok isteyerek aldığımız bir hoca. Birçok defa ismini aramızda konuştuğumuz bir hocaydı. Diğer konuşulan isimler de, bizim kıymetli insanlarımız.'' dedi.
GÜNDEMDEKİ DİĞER TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLERDİ?
Abdullah Avcı dışında gündemde olan teknik direktörler hakkında da konuşan Beşiktaş başkanı, ''Ben Samet hoca ile birlikte çalıştım ve en zor dönemde Beşiktaş'ta çok büyük işlere imza attı. Hoca bulmakta zorlandığımız dönemde Samet hoca geldi ve hocalık yaptı, şampiyonluk kadar başarılı bir sezon geçirdi, hakkını yiyemeyiz."