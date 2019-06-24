Fikret Orman'dan flaş açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından yeni teknik direktör için lig sonunu beklediklerini belirten Fikret Orman, "Şenol hocanın milli takıma gideceği günden itibaren kendi aramızda istişareye başladık. En başta tariflememiz gerekiyordu, biz ne bekliyoruz, 5 yılda konumlanmamız nasıl olmalı? Lig bitmeden görüşmelere falan başlamadık, çok da doğru bulmazdım. İlgilendiğimiz boşta olan da, çalışan hocalar da vardı. Lig bitmeden, kendi işine konsantre olurken, öyle bir görüşmeye girmeyi etik olarak doğru bulmadığımız için lig sonuna bıraktık.'' diyerek sözlere başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:07 Güncelleme: 24.06.2019 21:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





