Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor! - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:51:27 Güncelleme: 23:51:49
    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor!

    Soldado'nun sakatlığı, Fernandao ve Janssen'in de takımdan ayrılması sonrası forvetsiz kalan Fenerbahçe'de transfer önceliği golcü takviyesi...

    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor!

    BAZI MADDELER VAR

    Bas Dost konusunda şu ana kadar beklediği adımları atamayan Sarı- Lacivertliler transfer listenin ilk sırasına aldığı Aleksandar Mitrovic'i bitirmeye çok yaklaştı.

    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor!

    Fenerbahçe hem Sırp forvet hem de Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı. Mitrovic'le sözleşmede yer alan bazı maddeler üzerinde görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la ise opsiyon pazarlığı yapıyor.

    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor!

    'EVET' DEDILER AMA

    İngilizler, Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralama için 'evet' dese de sözleşmeye opsiyon maddesi koymaya yanaşmıyor.

    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor!

    Sarı- Lacivertliler ise 23 yaşında olması nedeniyle Mitrovic'in satın alma opsiyonuna mutlaka sahip olmak istiyor.

    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor!

    İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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    Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor!

    Cocu'nun gözü kulağı Mitrovic'te

    Forvet transferinin Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetişmesini isteyen Cocu, Mitrovic'le ilgili iyi haberleri bekliyor.

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