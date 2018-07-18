Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor!

Fenerbahçe hem Sırp forvet hem de Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı. Mitrovic'le sözleşmede yer alan bazı maddeler üzerinde görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la ise opsiyon pazarlığı yapıyor.