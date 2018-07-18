Fenerbahçe Aleksandar Mitrovicte mutlu sona yaklaşıyor!

Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:51:27
Güncelleme: 23:51:49
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Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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Soldado'nun sakatlığı, Fernandao ve Janssen'in de takımdan ayrılması sonrası forvetsiz kalan Fenerbahçe'de transfer önceliği golcü takviyesi...
Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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BAZI MADDELER VAR
Bas Dost konusunda şu ana kadar beklediği adımları atamayan Sarı- Lacivertliler transfer listenin ilk sırasına aldığı Aleksandar Mitrovic'i bitirmeye çok yaklaştı.
Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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Fenerbahçe hem Sırp forvet hem de Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı. Mitrovic'le sözleşmede yer alan bazı maddeler üzerinde görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la ise opsiyon pazarlığı yapıyor.
Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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'EVET' DEDILER AMA
İngilizler, Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralama için 'evet' dese de sözleşmeye opsiyon maddesi koymaya yanaşmıyor.
Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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Sarı- Lacivertliler ise 23 yaşında olması nedeniyle Mitrovic'in satın alma opsiyonuna mutlaka sahip olmak istiyor.
Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'te mutlu sona yaklaşıyor!
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Cocu'nun gözü kulağı Mitrovic'te
Forvet transferinin Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetişmesini isteyen Cocu, Mitrovic'le ilgili iyi haberleri bekliyor.