Feda teklifine olumsuz yanıt verdi! Kalan maçlarda...
Corona virüsü hastalığını atlatan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeniden görevinin başına döndü. Başkan Çebi'nin, virüsün kulüp ekonomisini olumsuz etkilemesi üzerine oyunculardan fedakarlık istediği ifade edilirken, bir ismin bu öneriye karşı çıktığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...
31 Mayıs 2020 Pazar 08:55
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, corona virüsünü atlattıktan sonra girdiği karantina sürecinin ardından kolları sıvadı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oyuncularıyla görüşen Çebi virüs döneminde kulübün maddi gelirlerinden uzak kaldığını anlattı. Ardından virüs sürecindeki iki aylık maaşlarından feragat etmelerini istedi.
Takvim'de yer alan habere göre Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin bu öneriye hayır dediği ve 2 aylık süreçteki maaşını istemekte direttiği öğrenildi.
Diğer futbolcuların ise Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği ortaya çıktı.
Mısırlı yıldızın 2 aylık süredeki maaşında fedakarlık yapmaması durumunda Beşiktaş Yönetimi'nin kalan 8 haftalık süresinde bu oyuncudan faydalanmayı düşünmediği gelen bilgiler arasında.