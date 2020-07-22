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Ek sözleşme ortaya çıktı! Maliyeti 160 milyon lirayı buldu
Ek sözleşme ortaya çıktı! Maliyeti 160 milyon lirayı buldu
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, eski başkan Fikret Orman döneminde kadroya katılan Domagoj Vida için yapılan ek sözleşme ortaya çıktı. İşte detaylar...
22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:39
Beşiktaş'ın, 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan oyuncusu olan Domagoj alacakları için bir sözleşme daha yaptığı ortaya çıktı.
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Takvim'de yer alan habere göre Fikret Orman döneminde, Avrupa kupalarına katılım için Vida'ya "Kağıdı imzala, 625 bin Euro'luk alacağını 1 ay sonra ödeyeceğiz" sözü verildi.
Orman'ın ayrıca "Eğer ödeyemezsek 1 ay için sana 625 bin Euro daha yani yüzde yüz faiz vereceğiz" dediği ardından parayı ödeyemeyince Vida'ya olan borcun bin 250 Euro'ya çıktığı öğrenildi.
Vida için 1.5 milyon Euro imza parası ödendi. Yıllık da 3 milyon 700 bin Euro verildi. 4.5 yıllık maaşı ise 16 milyon 650 bin Euro'yu buldu.
Hırvat defans oyuncusu için ayrıca 1 milyon 640 bin Euro'luk menajerlik bedeli de ödendi. Vida'nın maliyeti 19 milyon 750 bin Euro'yu buldu.