Domagoj Vida Liverpool ile anlaştı! - Galeri - Fotomaç
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Domagoj Vida Liverpool ile anlaştı!
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, İngiliz devi ile anlaştı
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 14:49:15
Güncelleme: 17:11:17
Domagoj Vida Liverpool ile anlaştı!
Hırvat oyuncudan yüksek bir gelir elde etmeyi bekleyen Beşiktaş, Vida'dan elde edilen kazançla transfer çalışmalarına da başlayacak.
Domagoj Vida Liverpool ile anlaştı!
Sabah'ta yer alan habere göre, Hırvat savunma oyuncusu Vida, Liverpool ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Domagoj Vida Liverpool ile anlaştı!
Dünya Kupası'nın ardından tatilde olan Vida, Beşiktaş ile Liverpool arasında anlaşma sağlandığı takdirde, İngiliz ekibinin ABD'deki sezon öncesi kampına katılacak.
Domagoj Vida Liverpool ile anlaştı!
Beşiktaş Vida'yı, UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı kadrosuna da dahil etmemişti.
Domagoj Vida Liverpool ile anlaştı!
Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile gösterdiği performansla transferin gözde isimleri arasına giren Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için Monaco'nun 30 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.
Domagoj Vida Liverpool ile anlaştı!
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Monaco, Domagoj Vida için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Domagoj Vida Liverpool ile anlaştı!
Haberde siyah-beyazlıların Liverpool'dan gelen 22 milyon Euro'luk teklifi reddettiği, ayrıca Fulham ve West Ham'ın da 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.