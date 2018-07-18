Domagoj Vida için resmi teklif geldi! 18 milyon euro
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:31:29
Güncelleme: 01:44:44
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Domagoj Vida için resmi teklif geldi! 18 milyon euro
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Beşiktaş'ta dün transferlerde hareketli saatler yaşandı. Siyahbeyazlı kulüp, geçen sezon Club Brugge'e kiraladığı Hırvat stoper Matej Mitrovic'i 3.9 milyon euro'ya Belçika temsilcisine sattı.
Domagoj Vida için resmi teklif geldi! 18 milyon euro
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2016-2017 sezonunun devre arasında HNK Rijeka'dan 4.2 milyon euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 400 bin euro'ya kiralanmıştı. Yani Kartal Mitrovic'ten kasaya toplam 4.3 milyon euro koydu.
Domagoj Vida için resmi teklif geldi! 18 milyon euro
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Beşiktaş ile 22 maçta forma giyen 1.87 boyundaki oyuncu, beklentilerin altında kaldığı için kadroda yer bulamamıştı.
Domagoj Vida için resmi teklif geldi! 18 milyon euro
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Günün ikincin bomba haberi ise Kara Kartal'ın son dönemdeki gözdesi Domagoj Vida için geldi. İngiliz takımlarından West Ham United, 29 yaşındaki stoper için 18 milyon euro'luk resmi teklif yaptı.
Domagoj Vida için resmi teklif geldi! 18 milyon euro
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Gelen haberlere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu ve West Ham cephesinden rakamı artırmaları istendiği kaydedildi. Tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak için acele etmeyecek olan yönetim, uygun teklif için gerekirse transferin son günlerine kadar bekleyecek.