Domagoj Vida için resmi teklif geldi! 18 milyon euro

Gelen haberlere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu ve West Ham cephesinden rakamı artırmaları istendiği kaydedildi. Tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak için acele etmeyecek olan yönetim, uygun teklif için gerekirse transferin son günlerine kadar bekleyecek.



