10 Temmuz 2018 Salı, 00:09:59
Güncelleme: 00:10:35
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Chadli’ye 10 milyon euro
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İngiliz ekibi West Bromwich, Kara Kartal'ın talip olduğu Nacer Chadli için 10 milyon euro bonservis bedeli istedi
Chadli’ye 10 milyon euro
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, 10 numara için düşünülen isimlerden biri olan NacerChadli için İngiliz ekibinin istediği bonservis bedeli belli oldu.
Chadli’ye 10 milyon euro
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28 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş'in de onay vermesinin ardından yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ifade edildi. Kulübü West Bromwich'ten ayrılmak isteyen ve şu anda Dünya Kupası'nda görev yapan Belçikalı yıldız için İngiliz ekibi 10 milyon euro bonservis istiyor.
Chadli’ye 10 milyon euro
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Tutarı yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, İngilizler ile yeniden masaya oturacak ve fiyatı aşağıya çekmeye çalışacak.
Chadli’ye 10 milyon euro
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Eğer pazarlıklar istenilen seviyeye çekilemezse, hem 10 numara mevkiindehem de kanatlarda forma giyebilen deneyimli futbolcunun kiralık olarak Beşiktaş forması giymesi için mesai harcanacak.