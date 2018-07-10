Chadli’ye 10 milyon euro

28 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş'in de onay vermesinin ardından yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ifade edildi. Kulübü West Bromwich'ten ayrılmak isteyen ve şu anda Dünya Kupası'nda görev yapan Belçikalı yıldız için İngiliz ekibi 10 milyon euro bonservis istiyor.



