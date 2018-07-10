Chadli’ye 10 milyon euro - Galeri - Fotomaç
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    Chadli’ye 10 milyon euro

    10 Temmuz 2018 Salı, 00:09:59 Güncelleme: 00:10:35
    Chadli’ye 10 milyon euro
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    • 6
    Chadli’ye 10 milyon euro

    İngiliz ekibi West Bromwich, Kara Kartal'ın talip olduğu Nacer Chadli için 10 milyon euro bonservis bedeli istedi

    Chadli’ye 10 milyon euro
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    Chadli’ye 10 milyon euro

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, 10 numara için düşünülen isimlerden biri olan Nacer Chadli için İngiliz ekibinin istediği bonservis bedeli belli oldu.

    Chadli’ye 10 milyon euro
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    Chadli’ye 10 milyon euro

    28 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş'in de onay vermesinin ardından yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ifade edildi. Kulübü West Bromwich'ten ayrılmak isteyen ve şu anda Dünya Kupası'nda görev yapan Belçikalı yıldız için İngiliz ekibi 10 milyon euro bonservis istiyor.

    Chadli’ye 10 milyon euro
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    Chadli’ye 10 milyon euro

    Tutarı yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, İngilizler ile yeniden masaya oturacak ve fiyatı aşağıya çekmeye çalışacak.

    Chadli’ye 10 milyon euro
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    Chadli’ye 10 milyon euro

    Eğer pazarlıklar istenilen seviyeye çekilemezse, hem 10 numara mevkiinde hem de kanatlarda forma giyebilen deneyimli futbolcunun kiralık olarak Beşiktaş forması giymesi için mesai harcanacak.

    Chadli’ye 10 milyon euro
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    Chadli’ye 10 milyon euro
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