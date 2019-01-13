Beşiktaştan transfer şov! Listede 9 isim...

Beşiktaş'tan transfer şov! Listede 9 isim...
Ara transfer dönemi transfer çalışmalarına sürdüren Beşiktaş, yoluna emin adımlarla devam ediyor...
SAVUNMANIN HER YERİNDE...
Beşiktaş'ın savunmada solda, stoperde ve sağda oynayabilen Arnavut oyuncu Berat Djimsiti için girişimlere başladığı iddia edildi. Bu sezon Atalanta'da 9 maçta forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.
PSG'DEN KARTAL'A...
Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah beyazlı kulübün, PSG'den Eric Choupo-Moting'i istediği de gelen bilgiler arasında... 29 yaşındaki Almanya doğumlu Kamerunlu futbolcu Eric Maxim Choupo-Moting, başta santrfor olmak üzere her iki kanatta görev yapabiliyor. Yaz transfer döneminde Stoke City'den PSG'ye bedelsiz katılan Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon Fransız deviyle çıktığı 13 resmi maçta 1 gol attı.