Beşiktaştan transfer şov! Listede 9 isim... - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Beşiktaş'tan transfer şov! Listede 9 isim...

Ara transfer dönemi transfer çalışmalarına sürdüren Beşiktaş, yoluna emin adımlarla devam ediyor...

13 Ocak 2019 Pazar, 10:36:24 Güncelleme: 10:44:03
Beşiktaştan transfer şov! Listede 9 isim...

Kartal'da gözler öncelikli sağ bek olamak üzere, 10 numara ve hücum oyuncularında...

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Beşiktaştan transfer şov! Listede 9 isim...

Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin transferlerini bitiren Beşiktaş'ın en güncel transfer listesi de ortaya çıkarken siyah beyazlıların flaş transfer hamlelerinde de bulunduğu öğrenildi...

Beşiktaştan transfer şov! Listede 9 isim...

İşte Beşiktaş'ın transfer şovuna dair detaylar...

Beşiktaştan transfer şov! Listede 9 isim...

SAVUNMANIN HER YERİNDE...
Beşiktaş'ın savunmada solda, stoperde ve sağda oynayabilen Arnavut oyuncu Berat Djimsiti için girişimlere başladığı iddia edildi. Bu sezon Atalanta'da 9 maçta forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.

Beşiktaştan transfer şov! Listede 9 isim...

PSG'DEN KARTAL'A...
Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah beyazlı kulübün, PSG'den Eric Choupo-Moting'i istediği de gelen bilgiler arasında... 29 yaşındaki Almanya doğumlu Kamerunlu futbolcu Eric Maxim Choupo-Moting, başta santrfor olmak üzere her iki kanatta görev yapabiliyor. Yaz transfer döneminde Stoke City'den PSG'ye bedelsiz katılan Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon Fransız deviyle çıktığı 13 resmi maçta 1 gol attı.

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