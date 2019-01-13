Beşiktaştan transfer şov! Listede 9 isim...

PSG'DEN KARTAL'A...

Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah beyazlı kulübün, PSG'den Eric Choupo-Moting'i istediği de gelen bilgiler arasında... 29 yaşındaki Almanya doğumlu Kamerunlu futbolcu Eric Maxim Choupo-Moting, başta santrfor olmak üzere her iki kanatta görev yapabiliyor. Yaz transfer döneminde Stoke City'den PSG'ye bedelsiz katılan Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon Fransız deviyle çıktığı 13 resmi maçta 1 gol attı.