Beşiktaştan Pepeye yeni sözleşme! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!

    Beşiktaş, Pepe ile yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor.
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 09:20:10 Güncelleme: 09:28:54
    Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
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    Beşiktaştan Pepeye yeni sözleşme!

    Beşiktaş yönetimi iç transferde çalışmalara erken başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
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    Beşiktaştan Pepeye yeni sözleşme!

    Siyah beyazlıların yeni sözleşme görüşmelerinde ilk hedefi Pepe.

    Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
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    Beşiktaştan Pepeye yeni sözleşme!

    12 maçta attığı 5 gol ile takımın en golcü isimlerinden olan Pepe, bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduruyor.

    Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
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    Beşiktaştan Pepeye yeni sözleşme!

    35 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncunun sözleşmesi Temmuz 2019 itibariyle son buluyor.

    Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
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    Beşiktaştan Pepeye yeni sözleşme!

    Siyah beyazlı ekipten yıllık 5 milyon Euro'ya yakın bir rakam kazanan Portekizli oyuncuya, Beşiktaş yönetiminin 1 yıllık kontrat uzatma teklifi ile gitmesi bekleniyor.

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