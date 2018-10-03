Beşiktaştan Pepeye yeni sözleşme! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
Beşiktaş, Pepe ile yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 09:20:10
Güncelleme: 09:28:54
Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
Beşiktaş yönetimi iç transferde çalışmalara erken başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
Siyah beyazlıların yeni sözleşme görüşmelerinde ilk hedefi Pepe.
Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
12 maçta attığı 5 gol ile takımın en golcü isimlerinden olan Pepe, bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduruyor.
Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
35 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncunun sözleşmesi Temmuz 2019 itibariyle son buluyor.
Beşiktaş'tan Pepe'ye yeni sözleşme!
Siyah beyazlı ekipten yıllık 5 milyon Euro'ya yakın bir rakam kazanan Portekizli oyuncuya, Beşiktaş yönetiminin 1 yıllık kontrat uzatma teklifi ile gitmesi bekleniyor.