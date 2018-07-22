Beşiktaştan Kagawaya 2.5 milyon euro! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
22 Temmuz 2018 Pazar, 10:47:46
Güncelleme: 10:48:40
Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
Çin'e transfer olan Talisca'nın boşluğunu doldurmak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, hem kaliteli hem de bütçeyi fazla sarsmayacak oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa için Alman kulübü ile temasa geçildi.
Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonuyla birlikte Alman kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulunduğu, oyuncunun yıllık ücretini de ödeme garantisi verdiği belirtildi.
Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
Borussia Dormund'un ilk tercihinin ise Japon futbolcuyu satmak olduğu, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. (Takvim)