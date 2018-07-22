Beşiktaştan Kagawaya 2.5 milyon euro! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!

    22 Temmuz 2018 Pazar, 10:47:46 Güncelleme: 10:48:40
    Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
    • 1
    • 4
    Beşiktaştan Kagawaya 2.5 milyon euro!

    Çin'e transfer olan Talisca'nın boşluğunu doldurmak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, hem kaliteli hem de bütçeyi fazla sarsmayacak oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

    Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
    • 2
    • 4
    Beşiktaştan Kagawaya 2.5 milyon euro!

    Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa için Alman kulübü ile temasa geçildi.

    Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
    • 3
    • 4
    Beşiktaştan Kagawaya 2.5 milyon euro!

    Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonuyla birlikte Alman kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulunduğu, oyuncunun yıllık ücretini de ödeme garantisi verdiği belirtildi.

    Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
    • 4
    • 4
    Beşiktaştan Kagawaya 2.5 milyon euro!

    Borussia Dormund'un ilk tercihinin ise Japon futbolcuyu satmak olduğu, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. (Takvim)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN