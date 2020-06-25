Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı...

Sezon sonunda yıldız sol bek Caner Erkin ile yolları ayıracak olan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Fabrice N'Sakala ile prensip anlaşmasına varmıştı. Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlı ekip, ezeli rakibinin listesinde bulunan bir futbolcuya daha teklifini iletti. | Son dakika transfer haberleri