Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı...

Sezon sonunda yıldız sol bek Caner Erkin ile yolları ayıracak olan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Fabrice N'Sakala ile prensip anlaşmasına varmıştı. Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlı ekip, ezeli rakibinin listesinde bulunan bir futbolcuya daha teklifini iletti. | Son dakika transfer haberleri

25 Haziran 2020 Perşembe 11:24 Güncelleme: 25.06.2020 11:39
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı...

Yaşanan mali sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş önümüzdeki sezon yepyeni bir yapılanmayla taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı...

Maaşlarda indirim sinyalini futbolculara veren siyah-beyazlı yönetim, indirim teklifini kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayıracak.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı...

İLK YOLCU CANER ERKİN

Yaklaşık 2 haftadır teknik direktör Sergen Yalçın'ın Caner Erkin yerine Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürmesi kafa karışıklığı yaratmıştı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı...

Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, yıldız sol bekin sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı...

İLK TRANSFER N'SAKALA!

Yeni sezonda daha düşük bir transfer ve maaş bütçesiyle hareket edecek olan Kara Kartal, ilk transferini Aytemiz Alanyaspor'dan gerçekleştirdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA