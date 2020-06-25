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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Süper Lig'in yıldızı...
Sezon sonunda yıldız sol bek Caner Erkin ile yolları ayıracak olan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Fabrice N'Sakala ile prensip anlaşmasına varmıştı. Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlı ekip, ezeli rakibinin listesinde bulunan bir futbolcuya daha teklifini iletti. | Son dakika transfer haberleri
25 Haziran 2020 Perşembe 11:24
Güncelleme: 25.06.2020 11:39
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Yaşanan mali sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş önümüzdeki sezon yepyeni bir yapılanmayla taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Maaşlarda indirim sinyalini futbolculara veren siyah-beyazlı yönetim, indirim teklifini kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayıracak.
İLK YOLCU CANER ERKİN
Yaklaşık 2 haftadır teknik direktör Sergen Yalçın'ın Caner Erkin yerine Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürmesi kafa karışıklığı yaratmıştı.
Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, yıldız sol bekin sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
İLK TRANSFER N'SAKALA!
Yeni sezonda daha düşük bir transfer ve maaş bütçesiyle hareket edecek olan Kara Kartal, ilk transferini Aytemiz Alanyaspor'dan gerçekleştirdi.