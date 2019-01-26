Beşiktaştan Candreva atağı! - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Candreva atağı!
Babel'in boşluğunu doldurmak isteyen Babel, İnter'in yıldız kanadı Candreva için harekete geçti.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 01:49:11
Güncelleme: 07:59:53
Ryan Babel'i Fulham'a gönderen ve yerini doldurmayan Beşiktaş, transferin son günlerinde sürpriz bir imza daha atabilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devre arasında stopere Mirin'i santrfora Burak Yılmaz'ı takviye eden siyah-beyazlılar, İtalyan basınının iddiasına göre; İnter'in yıldız kanat oyuncusu Candreva için harekete geçti.
31 yaşındaki kanat oyuncusunun yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi.
Bu sezon lacivert-siyahlı formayı 13 kez terleten Candreva 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Augsburg'un orta sahası Caiuby hakkında teknik direktörü konuştu.