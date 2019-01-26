Beşiktaştan Candreva atağı! - Fotomaç
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'tan Candreva atağı!

Babel'in boşluğunu doldurmak isteyen Babel, İnter'in yıldız kanadı Candreva için harekete geçti.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 01:49:11 Güncelleme: 07:59:53
Beşiktaştan Candreva atağı!

Ryan Babel'i Fulham'a gönderen ve yerini doldurmayan Beşiktaş, transferin son günlerinde sürpriz bir imza daha atabilir.

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Beşiktaştan Candreva atağı!

Devre arasında stopere Mirin'i santrfora Burak Yılmaz'ı takviye eden siyah-beyazlılar, İtalyan basınının iddiasına göre; İnter'in yıldız kanat oyuncusu Candreva için harekete geçti.

Beşiktaştan Candreva atağı!

31 yaşındaki kanat oyuncusunun yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi.

Beşiktaştan Candreva atağı!

Bu sezon lacivert-siyahlı formayı 13 kez terleten Candreva 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaştan Candreva atağı!

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Augsburg'un orta sahası Caiuby hakkında teknik direktörü konuştu.

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