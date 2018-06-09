Beşiktaştan Andy Najar operasyonu! (19 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)

Beşiktaş'tan Andy Najar operasyonu! (19 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
19 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi
YA OSPİNA YA HARUN
Fulham ile kaleci Fabri için 6 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş bu mevkideki alternatifleri çoğalttı. Kolombiya basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile yakından ilgileniyor. Beşiktaş'ın Fabri için Fulham ile görüşmelerini büyük ölçüde tamamladığı ve onun yerini doldurmak için iyi bir kaleciye ihtiyacı olduğu ifade edildi. Haberde Emery'nin de Arsenal menajeri olmasının ardından 3. kaleci olarak gösterilen 29 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılabileceği yazıldı. Ayrıca Ospina'ya Boca Juniors'un ilgisinin olduğu da gelen diğer haberler arasında.
Beşiktaş yönetimi, sadece yabancı değil, yerli kaleci adaylarıyla da temaslarını sıklaştırdı. Şenol Güneş'in, Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için siyah-beyazlı yönetime istekte bulunduğu öğrenildi. Bursaspor ile şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmayan Beşiktaş, Fulham - Fabri flörtünde yaşanacak gelişmelere göre Harun Tekin'in transferi için Bursaspor ile masaya oturacak. G.Saray'ın da nabız yokladığı Harun Tekin transferi için Bursaspor minimum 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Harun, düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda forma giymeye sıcak bakıyor. (Fotomaç / 19 Temmuz)
STOPERE İKİ ADAY
Kadrosunu ilk olarak santrfor ve sağ bek alarak güçlendirmek isteyen Kartal; Mitroviç'in satılması, Vida'nın taliplilerinin artması nedeniyle rotasını stoper transferine çevrildi. Pepe ve genç Fatih Aksoy'un yanına iki stoper birden almayı planlayan siyah beyazlılar, Caen ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan 30 yaşında ve 1.84 boyundaki Damien Da Silva'yı takibe aldı. Daha önce görüşmek için Trabzon'a gelen; ancak anlaşamayan Fransız savunmacı için teknik direktör Şenol Güneş'in kararının belirleyici olacağı ifade ediliyor.
Siyah-beyazlılar arayışlarını dört koldan sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş'in aklındaki ilk ismin Kim Young-Gwo olduğu öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Çin ekibi Guangzhou'da forma giyiyor. Aynı zamanda Kore Milli Takımı'nda da görev yapan Kim Young-Gwo, sadece stoperde değil, ön libero ve sol bek mevkiinde de oynayabiliyor. Tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın en büyük avantajı ise Guangzhou da, 4 yabancı dışında kaldığı için rezerv takımına gönderilmesi. (Fotomaç / 19 Temmuz)
YENİDEN WELBECK
Beşiktaş, İngiliz golcü Danny Welbeck'ten vazgeçmiyor. Ada medyası, Arsenal'in başına gelen Unai Emery'nin gözüne giremediği için satış listesine konulan Welbeck'e siyah-beyazlıların talip olduğu duyurdu. Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri döndü. Welbeck; sürati, top tekniği, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor. (Fotomaç / 19 Temmuz)
VETO EDİLDİ!
Manuel Fernandes'in menajeri Barbosa, "Beşiktaş'ın Fernandes'e ilgisi doğru. Ancak Fernandes kulübüyle sözleşmesini uzatmak istiyor" demişti. Bu sözler Beşiktaş'ın Fernandes tavrını netleştirdi. Yöneticiler, Portekizli için "Beşiktaş'ı ne kadar istediğini Fernandes göstersin" diyerek transferi rafa kaldırdılar. (Fotomaç / 18 Temmuz)