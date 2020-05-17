Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Karius'tan sonra ikinci ayrılık - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Karius'tan sonra ikinci ayrılık

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Karius'tan sonra ikinci ayrılık

Son dakika Beşiktaş haberleri... Corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali kriz nedeniyle bütçede küçülmeye giden Beşiktaş, iç transfer konusunda hareketli günler geçiriyor. Alman file bekçisi Loris Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, maaşında indirime gitmemesi durumunda yıldız isimle vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

17 Mayıs 2020 Pazar 15:13
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Karius'tan sonra ikinci ayrılık

Süper Lig'deki son 8 maçını kazanarak Avrupa kupalarına katılma planları yapan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Karius'tan sonra ikinci ayrılık

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda iç transferde büyük değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Karius'tan sonra ikinci ayrılık

İlk olarak alacakları nedeniyle sözleşmesini fesheden Loris Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda ayrılıklar Alman kaleci ile sınırlı kalmayacak.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Karius'tan sonra ikinci ayrılık

Halihazırda mali problemleri bulunan ve corona virüsü salgını sonrası diğer kulüpler gibi maddi kayıp yaşayan Kara Kartal, ücretlerinde indirime gitmedikleri takdirde yüksek maaş alan oyuncularla da yollarını ayıracak.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Karius'tan sonra ikinci ayrılık

Bu doğrultuda oyuncularla görüşmeler gerçekleştirecek yönetimin ilk sırasındaki isimse Kevin-Prince Boateng...

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