Beşiktaş'ta Vida'nın talipleri artıyor... Tottenham 18 milyon euro önerdi!
Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'nda müthiş performans gösteren 29 yaşındaki savunmacıya İngiliz ekipleri kanca attı. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın 18 milyon euro'ya çıktığı kaydedildi. "Cenk'i satarken acele ettim" diyen Orman ise 30 milyon euro istiyor.
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:02:25
Güncelleme: 01:02:37
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Beşiktaş'ta Vida'nın talipleri artıyor... Tottenham 18 milyon euro önerdi!
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Siyah-beyazlılarda gündem Domagoj Vida'nın Dünya Kupası'ndaki performansı...
Beşiktaş'ta Vida'nın talipleri artıyor... Tottenham 18 milyon euro önerdi!
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Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak geçtiğimiz sezon devre arası Beşiktaş'a gelen 29 yaşındaki stoper, Rusya'da gösterdiği müthiş futbolla ülkesi Hırvatistan'ı yarı finale taşırken piyasasını da artırdı.
Beşiktaş'ta Vida'nın talipleri artıyor... Tottenham 18 milyon euro önerdi!
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Bu durum en çok Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı mutlu ediyor.
Beşiktaş'ta Vida'nın talipleri artıyor... Tottenham 18 milyon euro önerdi!
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Ucuza ya da bonservis bedeli olmadan aldığı oyuncuları yüksek rakamlara satan Fikret Orman, başarılı stoper Vida'nın piyasa yapmasıyla keyiflendi.
Beşiktaş'ta Vida'nın talipleri artıyor... Tottenham 18 milyon euro önerdi!
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O RAKAMLARI DİNLEMEDİ BİLE...
Domagoj Vida, kupa performansıyla İngiliz kulüplerinin radarına girmiş durumda.