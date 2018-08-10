Beşiktaşta transferde flaş gelişme! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta transferde flaş gelişme!
Fransız basını, sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.
10 Ağustos 2018 Cuma, 15:04:11
Beşiktaş'ta transferde flaş gelişme!
UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece LASK Linz'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi.
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Beşiktaş'ta transferde flaş gelişme!
Sağ bek için arayışlarını sürdüren Kara Kartal'ın listesine sürpriz bir ismi aldığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta transferde flaş gelişme!
Siyah Beyazlılar'ın kadrosundaki rotasyonu en dar mevkii olarak gösterilen sağ bek için Jeremy Pied'yi gündemine aldığı belirtildi.
Beşiktaş'ta transferde flaş gelişme!
Goal'in haberine göre Beşiktaşlı yöneticiler, Lille'in de istediği oyuncu için devreye girdi.
Beşiktaş'ta transferde flaş gelişme!
Haberde Siyah Beyazlılar'ın sağ bek transferi konusunda oluşturduğu kısa liste de Pied'nin adının da yer aldığı ve Beşiktaş'ın oyuncuyu kadrosuna katabileceği belirtildi.