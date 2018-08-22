Beşiktaşta Talisca yerine Lucas Lima! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:08:28
Güncelleme: 01:09:44
Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
Beşiktaş'ın gözü Brezilyalı yıldız Lucas Lima'da...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
Siyah-Beyazlılar, Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Lima ile temasa geçti.
Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
Kartal, teknik ekibin raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncuya ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Beşiktaş oyuncuyu kiralık istiyor.
Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
TRANSFERE SON NOKTA KONACAK
Siyah-Beyazlı yönetim, Sambacı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
Tarafların bir kaç gün içinde yeniden bir araya geleceği ve transfere son noktayı koyacağı bildirildi.