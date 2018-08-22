Beşiktaşta Talisca yerine Lucas Lima! - Galeri - Fotomaç
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!

    22 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:08:28 Güncelleme: 01:09:44
    Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
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    Beşiktaşta Talisca yerine Lucas Lima!

    Beşiktaş'ın gözü Brezilyalı yıldız Lucas Lima'da...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
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    Beşiktaşta Talisca yerine Lucas Lima!

    Siyah-Beyazlılar, Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Lima ile temasa geçti.

    Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
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    Beşiktaşta Talisca yerine Lucas Lima!

    Kartal, teknik ekibin raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncuya ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Beşiktaş oyuncuyu kiralık istiyor.

    Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
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    Beşiktaşta Talisca yerine Lucas Lima!

    TRANSFERE SON NOKTA KONACAK

    Siyah-Beyazlı yönetim, Sambacı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

    Beşiktaş'ta Talisca yerine Lucas Lima!
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    Beşiktaşta Talisca yerine Lucas Lima!

    Tarafların bir kaç gün içinde yeniden bir araya geleceği ve transfere son noktayı koyacağı bildirildi.

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