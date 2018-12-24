Beşiktaşta skandal parti - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaş'ta skandal parti

Kasımpaşa yenilgisiyle şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşan Beşiktaş'ta futbolcuların maçtan önce parti yaptıkları ortaya çıktı.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 12:12:06 Güncelleme: 12:12:41
Beşiktaşta skandal parti

Doğum gününü çektirdiği bir video ile önce sosyal medyada taraftarla birlikte kutlayan Ryan Babel, Kasımpaşa maçı kampının bir gün öncesinde takım arkadaşlarına parti verdi.

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Beşiktaşta skandal parti

Sabaha doğru biten doğum günü kutlamalarına Galatasaray'da oynayan Hollandalı oyuncu Ryan Donk'un da katıldığı belirlendi.

Beşiktaşta skandal parti

Milliyet'te yer alan habere göre; Böylesine önemli bir müsabakadan önce alkolün de tüketildiği bir parti düzenleyen ve ertesi gün kampa giren Beşiktaşlı futbolcular, Kasımpaşa karşısında adeta tel tel dökülmüştü.

Beşiktaşta skandal parti

Bu skandalı duyan Beşiktaş Yönetimi'nin partiye katılarak profesyonelliğe aykırı davranan futbolcuların kimler olduğunu tek tek tespit ettiği vurgulandı.

Beşiktaşta skandal parti

Beşiktaş'taki yabancı oyuncuların büyük çoğunluğunun yanı sıra bazı yerli futbolcuların da bu davete katıldığı öğrenilirken, kutlamaların sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğü aktarıldı.

Beşiktaşta skandal parti

İstanbul'un farklı farklı mekanlarını sabaha kadar gezen siyah-beyazlı futbolcuların cuma günü idmanın akşam olması nedeniyle tüm günü uyuyarak geçirdikleri bildirildi.

Beşiktaşta skandal parti

Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan bu olayı yönetim kurulunda masaya yatıracak olan Beşiktaşlı idarecilerin partiye katılan oyunculara ceza verilip, verilmeyeceğini karara bağlayacakları ifade edildi.

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