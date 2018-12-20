Beşiktaşta rota Juventustan Benatia! Alternatif Isimat-Mirin... - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta rota Juventus'tan Benatia! Alternatif Isimat-Mirin...
Kartal aradığı stoperi Juventus'ta buldu. Siyah beyazlılar 1,90'lık kule için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı. Kiralama teklifi yapıldı. Çizme'den yanıt bekleniyor...
20 Aralık 2018 Perşembe, 22:55:00
Güncelleme: 09:19:12
Portekizli yıldız Pepe'yle yollarını ayıran ve devre arasında üst düzey bir stoper transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta hedef Medhi Benatia.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vida'nın yanında zaman zaman Medel, zaman zaman da Necip'i kullanan teknik direktör Güneş, sezon başında kadroya katılan Şilili Roco'nun performansından ise memnun değil.
Savunmasına üst düzey bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'ya talip oldu.
Siyah-beyazlılar, İtalyan devi Juventus'un 31 yaşındaki futbolcusu için girişimlere başladı
BU SEZON 6 MAÇ OYNADI
Geçen sezon Bayern Münih'ten 17 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan ve İtalyan ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor.