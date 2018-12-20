Beşiktaşta rota Juventustan Benatia! Alternatif Isimat-Mirin... - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaş'ta rota Juventus'tan Benatia! Alternatif Isimat-Mirin...

Kartal aradığı stoperi Juventus'ta buldu. Siyah beyazlılar 1,90'lık kule için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı. Kiralama teklifi yapıldı. Çizme'den yanıt bekleniyor...

20 Aralık 2018 Perşembe, 22:55:00 Güncelleme: 09:19:12
Beşiktaşta rota Juventustan Benatia! Alternatif Isimat-Mirin...

Portekizli yıldız Pepe'yle yollarını ayıran ve devre arasında üst düzey bir stoper transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta hedef Medhi Benatia.

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Beşiktaşta rota Juventustan Benatia! Alternatif Isimat-Mirin...

Vida'nın yanında zaman zaman Medel, zaman zaman da Necip'i kullanan teknik direktör Güneş, sezon başında kadroya katılan Şilili Roco'nun performansından ise memnun değil.

Beşiktaşta rota Juventustan Benatia! Alternatif Isimat-Mirin...

Savunmasına üst düzey bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'ya talip oldu.

Beşiktaşta rota Juventustan Benatia! Alternatif Isimat-Mirin...

Siyah-beyazlılar, İtalyan devi Juventus'un 31 yaşındaki futbolcusu için girişimlere başladı

Beşiktaşta rota Juventustan Benatia! Alternatif Isimat-Mirin...

BU SEZON 6 MAÇ OYNADI

Geçen sezon Bayern Münih'ten 17 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan ve İtalyan ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor.

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