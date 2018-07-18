Beşiktaşta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
Eldeki savunmacıların satılması, forvetlere ise alıcı çıkmaması üzerine transfer rotası değişti. Yapılacak takviyeler için Vida kilit rol oynayacak
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 01:43:36
Güncelleme: 01:49:49
Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
Sezon bitiminde bir orta saha bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta stoperlerin satılması, mevcut santrforlara da alıcı çıkmaması nedeniyle transfer rotası değişti.
Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
Buna göre Kartal'ın transfer harekatı bu 5 muhtemel madde üzerinden yürüyecek...
Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
1- Vida satılıp, Atiba sözleşme yenilerse kadroya 1 yeni stoper eklenecek ve bu isim maliyet açısından bedava ya da kiralık gelecek.
Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
2- Vida satılır, Atiba sözleşme yenilemezse kesinlikle 2 yeni stoper alınacak ve biri üst düzey olacak.
Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
3- Vida satılmazsa bedava olan bir stoper alınacak.
Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
4- Mutlaka 10 numara alınacak.
Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
5- Love ve Negredo ile ilgili satış yönünde bir gelişme olmadığı sürece forvet takviyesi rafa kalktı.