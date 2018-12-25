Beşiktaşta neler oluyor?

YÖNETİM TARAFI

2018, Beşiktaş için kabus gibi bitiyor. Her şey Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmekle başladı. Ardından Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçları geldi. Yaşanan psikolojik yıkım, şampiyonluğun da kaçmasına neden oldu. Taraftar faturayı yönetime kesti.