Beşiktaşta neler oluyor? - Galeri - Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
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Beşiktaş'ta neler oluyor?

Kara Kartal'da kazan kaynıyor. Taraftarın hedefinde yönetim, yönetimin hedefinde ise teknik kadro var. Güneş, çoğu zaman sessiz kalsa da, bazen yönetim ve futbolcularla da ters düştü. Taraftarlar faturayı ilk olarak yönetime kesti... Fabri, Tosic ve Negredo'nun satılmalarına tepki gösterildi. Yeni gelenler gidenleri mumla aratırken, para konusu 'futbolun' önüne çıktı!
25 Aralık 2018 Salı, 00:30:24 Güncelleme: 07:54:51
Beşiktaşta neler oluyor?

YÖNETİM TARAFI

2018, Beşiktaş için kabus gibi bitiyor. Her şey Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmekle başladı. Ardından Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçları geldi. Yaşanan psikolojik yıkım, şampiyonluğun da kaçmasına neden oldu. Taraftar faturayı yönetime kesti.

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Beşiktaşta neler oluyor?

Peki neler yaptı yönetim?

Orman'ın devler ligi gruplarından birinci çıkılmasına rağmen söylediği 'başarısızız' sözü akıllarda yer etti.

Beşiktaşta neler oluyor?

Takıma mükemmel uyum gösteren Fabri, Güneş'in adamı Tosic para için satıldı. "Kalsın bari" denilen Negredo bedava gönderildi.

Beşiktaşta neler oluyor?

Hiç akıllarda yokken Başkan Orman, erken seçim icat etti. Takım ile yönetim arasındaki bağ olan Ahmet Nur Çebi'yi kaybetti.

Beşiktaşta neler oluyor?

Güneş istememesine rağmen, "Gelecek sene takım senin" denilerek Guti, taraftarın 'patenci' olarak hatırladığı İlhan Mansız antrenör olarak geldi.

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