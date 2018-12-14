Beşiktaşta istikamet Rafael

Beşiktaş'ta istikamet Rafael

Kartal geçen sezondan beri gündemine gelen Rafael'i bu kez bitirmek istiyor. Tecrübeli savunma oyuncusu için ilk teklif yapılacak. Lyon'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rafael için devre arası şartlar zorlanacak. Star oyuncuyu Güneş de çok istiyor.

14 Aralık 2018 Cuma, 01:41:44 Güncelleme: 07:58:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





