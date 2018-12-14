Beşiktaşta istikamet Rafael - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaş'ta istikamet Rafael

Kartal geçen sezondan beri gündemine gelen Rafael'i bu kez bitirmek istiyor. Tecrübeli savunma oyuncusu için ilk teklif yapılacak. Lyon'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rafael için devre arası şartlar zorlanacak. Star oyuncuyu Güneş de çok istiyor.
14 Aralık 2018 Cuma, 01:41:44 Güncelleme: 07:58:09
Beşiktaşta istikamet Rafael

Beşiktaş Rafael ısrarından bir türlü vazgeçmiyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşta istikamet Rafael

Siyah- Beyazlı yönetim daha önce de birkaç kez gündeme gelen Brezilyalı sağ bek için Lyon'un kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

Beşiktaşta istikamet Rafael

28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için yönetim işi devre arasında bitirmek istiyor.

Beşiktaşta istikamet Rafael

FİKRET ORMAN DEVREYE GİRECEK

Başkan Fikret Orman'ın Marcelo'nun transferi sırasında Lyon'la kurulan iyi ilişkileri kullanarak bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. Rafael'in de Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi

Beşiktaşta istikamet Rafael

DÜŞÜK BİR RAKAM ÖDENECEK

Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle forvet ve sağ bek transferini ön plana alan yönetimin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Rafael'i düşük bir rakamla transfer etmek istediği ortaya çıktı.

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