Beşiktaşta hedef Borussia Dortmunddan Maximilian Philipp - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta hedef Borussia Dortmund'dan Maximilian Philipp

Takımın yaşlandığını ve bu yüzden güçten düştüğünü bilen teknik direktör Şenol Güneş takımı kesinlikle gençleştirmek istiyor.
1 Ocak 2019 Salı, 23:37:29 Güncelleme: 07:58:50
Beşiktaşta hedef Borussia Dortmunddan Maximilian Philipp

Takımın yaşlandığını ve bu yüzden güçten düştüğünü bilen teknik direktör Şenol Güneş takımı kesinlikle gençleştirmek istiyor.

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Beşiktaşta hedef Borussia Dortmunddan Maximilian Philipp

Bu dönemde menajerler tarafından getirilen Maximilian Philipp ismi tecrübeli teknik adamın ilgisini çekti.

Beşiktaşta hedef Borussia Dortmunddan Maximilian Philipp

Geçen sezon Dortmund'un 20 milyon euro'ya aldığı 24 yaşındaki golcü için menajerlerin "Beşiktaş'a getirebiliriz" sözleri, Güneş'i umutlandırdı.

Beşiktaşta hedef Borussia Dortmunddan Maximilian Philipp

Favre'nin kadro dışı bıraktığı Philipp'in adı, Beşiktaş'ın Isak için Dortmund'la temas kurması üzerine gündeme geldi.

Beşiktaşta hedef Borussia Dortmunddan Maximilian Philipp

Almanya'da yaşayan gurbetçi menajerler, "Isak'a verilecek parayla Phillipp'i alabilirsiniz" demeleri üzerine bu operasyona başlandığı öğrenildi.

Beşiktaşta hedef Borussia Dortmunddan Maximilian Philipp
Beşiktaşta hedef Borussia Dortmunddan Maximilian Philipp
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