Beşiktaş'ta Guti dönemi! Real Madrid'den transfer bombası... - Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Guti dönemi! Real Madrid'den transfer bombası...

Beşiktaş'ı Şenol Güneş'in ardından çalıştıracak isim açıklandı. İspanyollara göre Beşiktaş'ı gelecek sezon Guti çalıştıracak. Guti'nin transfer planı da belli oldu...

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:19
Beşiktaş'ta Guti dönemi! Real Madrid'den transfer bombası...

İspanyollar, Guti'nin gelecek sezon için Beşiktaş'ı çalıştıracağını duyurdu. Hatta Guti'nin yeni sezon hazırlıklarına da başladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş'ta Guti dönemi! Real Madrid'den transfer bombası...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine herkesin aklında olan isimlerden birisi de Tamer Tuna…

Beşiktaş'ta Guti dönemi! Real Madrid'den transfer bombası...

Fakat Göztepe'nin başına geçtiği dönemde yaptığı açıklamalar ve takımdan ayrılış şekli yüzünden Başkan Fikret Orman genç teknik adama sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'ta Guti dönemi! Real Madrid'den transfer bombası...

Orman'ı en çok kızdıran ise, "Gelecek sezon takımı sen çalıştıracaksın" dendiği açıklamasını Orman hiç unutmadı. Bu sözü hatırlatıp, "Tamer yanlış yaptı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Guti dönemi! Real Madrid'den transfer bombası...

Bazı iddialara göre Orman her ne kadar, "Türk teknik istiyor" olsa da, takımı verecek kapasitede bir isim olmadığına olan inancını da saklıyor.

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