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Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! Santos'tan Soteldo...
Brezilya basını, Beşiktaş'ın 2019 Copa America'da Venezuela forması giyen kanat oyuncusu Soteldo için düğmeye bastığını yazdı. 21'lik yıldız Santos'da oynuyor.
20 Haziran 2019 Perşembe 07:57
Teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Scout ekibinin, Copa America'da Venezuela'nın 21 yaşındaki genç oyuncusu Yeferson Soteldo'yu gündemine aldığı iddia edildi.
Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş için Copa America'dan transfer iddiası gündeme geldi.
Brezilya basını, Beşiktaş'ın Brezilya'daki Copa America'da 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Soteldo'yu izlemeye aldığını öne sürdü.
10 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
UOL Esporte'nın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin gönderdiği scout ekibi ile 21 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca izlenimlerini rapor ediyor.