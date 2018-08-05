Beşiktaşta flaş transfer kararı!

Beşiktaş, o bölge için transferi tamamen rafa kaldırdı.
5 Ağustos 2018 Pazar, 10:46:50
Güncelleme: 10:48:48
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Beşiktaş'ta flaş transfer kararı!
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Beşiktaş'ta kaleci transferi tamamen askıya alındı.
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Beşiktaş'ta flaş transfer kararı!
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Ospina için Arsenal'in 5 milyon pound istemesinden sonra Teknik Direktör Şenol Güneş'le görüşen yönetim, yeni bir kaleci olmadan yola devam edip edemeyeceğini sordu.
Beşiktaş'ta flaş transfer kararı!
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Güneş de, "Tolga daha önce bu takımın şampiyonluğunda büyük katkı yapmış bir oyuncu. Bazı talihsizlikler yaşadı ancak benim onun yeteneğinden kuşkum yok. Tolga ve genç kalecilerime güveniyorum" dedi.
Beşiktaş'ta flaş transfer kararı!
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Yönetim de bunun üzerine kaleci konusunda acele etmeme kararı aldı.
Beşiktaş'ta flaş transfer kararı!
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Akşam'ın haberine göre konuyla ilgili konuşan bir Beşiktaşlı yönetici, "Bu şartlarda kaleci transferi yapmadan, devre arasına kadar eldeki kalecilerle gitmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.
Beşiktaş'ta flaş transfer kararı!
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da hafta içinde yaptığı basın toplantısında "Tolga, Fabri'den daha iyi kaleci. Taraftarımızın da ona destek vermesini bekliyoruz. Bursaspor kalecisi Harun Tekin ise transferi gündemimizde değildir" şeklinde açıklamalar yaparak, kaleci konusuna mesafeli baktığını bildirmişti.
Beşiktaş'ta flaş transfer kararı!
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Mali açıdan hala tam olarak rahat bir nefes alamayan Beşiktaş, öncelikle gidecek oyuncuların durumunu netleştirecek, ondan sonra alternatif planlar üzerinde çalışmalar yapacak.