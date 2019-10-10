Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı!

Bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı çeken ve 34 yaşındaki oyuncuya istediği gibi bir alternatif bulamayan Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı yaşanıyor. Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralanan Larin, performansıyla göz dolduruyor.
10 Ekim 2019 Perşembe 23:35
Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı!

Burak Yılmaz'a alternatif arayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde forvet hattına birçok takviye yapmıştı.

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Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı!

Vitoria Guimaraes'ten Tyler Boyd'u kadrosuna katan Siyah-beyazlılar, Sporting Lisbon'dan Abdoulay Diaby'i kiralamıştı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı!

Fakat bu sezon Yılmaz'ın sakatlığında o bölgede ne genç oyuncu Güven Yalçın'dan, ne Boyd'dan ne de Diaby'den beklenen verim alınamadı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı!

2017-18 sezonunun ara transfer döneminde Kara Kartal'ın kadrosuna kattığı, ancak beklenen performansı gösterememesi sebebiyle yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Belçika ekibi Zulte Waregem'e transfer olan Cyle Larin, Siyah-beyazlı ekibe büyük bir pişmanlık yarattı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı!

Waregem forması ile 11 maça çıkan Larin, 5 gol 6 asist ile resmen şov yaptı.

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