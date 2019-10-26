Beşiktaş'ta büyük kayıp! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta büyük kayıp!

Beşiktaş'ta büyük kayıp!

Beşiktaş'ta hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde kötü gidiş sürüyor. Ligde topladığı 9 puanla 13 sırada yer alan siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmadan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal'da bu kötü gidiş kasaya da yansıdı. İşte Beşiktaş'ın dev kaybı...
26 Ekim 2019 Cumartesi 09:05
Beşiktaş'ta büyük kayıp!

Mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Beşiktaş'ta sahadaki başarısızlık kasaya da yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta büyük kayıp!

Buna göre Süper Lig'de 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 9 puan toplayabilen Kartal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ödediği performans priminden 12 milyon TL'lik kaybı oldu.

Beşiktaş'ta büyük kayıp!

TFF tarafından maç başı 2.7 milyon TL galibiyet, 1.4 milyon TL beraberlik dağıtılırken, siyah-beyazlı ekip, ilk 8 haftada 21.6 milyon TL'nin sadece 9.6'sını kasasına koyabildi.

Beşiktaş'ta büyük kayıp!

UEFA Avrupa Ligi'nde de durum farklı olmadı. Grup aşamasında şimdiye kadar oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Kara Kartal, 10.9 milyon TL'yi rakiplerine ikram etti.

Beşiktaş'ta büyük kayıp!

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın iki kulvarda kaybettiği performans primi böylelikle 22.9 milyon TL'ye ulaştı.

AVCI VE TERİM'DEN FLAŞ KARARLAR! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN