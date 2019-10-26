Beşiktaş'ta büyük kayıp!

Beşiktaş'ta hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde kötü gidiş sürüyor. Ligde topladığı 9 puanla 13 sırada yer alan siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmadan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal'da bu kötü gidiş kasaya da yansıdı. İşte Beşiktaş'ın dev kaybı...
26 Ekim 2019 Cumartesi 09:05
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Mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Beşiktaş'ta sahadaki başarısızlık kasaya da yansıdı.
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Buna göre Süper Lig'de 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 9 puan toplayabilen Kartal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ödediği performans priminden 12 milyon TL'lik kaybı oldu.
TFF tarafından maç başı 2.7 milyon TL galibiyet, 1.4 milyon TL beraberlik dağıtılırken, siyah-beyazlı ekip, ilk 8 haftada 21.6 milyon TL'nin sadece 9.6'sını kasasına koyabildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde de durum farklı olmadı. Grup aşamasında şimdiye kadar oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Kara Kartal, 10.9 milyon TL'yi rakiplerine ikram etti.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın iki kulvarda kaybettiği performans primi böylelikle 22.9 milyon TL'ye ulaştı.