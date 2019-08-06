Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Beşiktaş'ta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı ile gelecek sezon hem ligde hem Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek isteyen siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın geleceği netlik kazanmaya başladı. İşte son gelişmeler...

6 Ağustos 2019 Salı 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





