Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Beşiktaş'ta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı ile gelecek sezon hem ligde hem Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek isteyen siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın geleceği netlik kazanmaya başladı. İşte son gelişmeler...
6 Ağustos 2019 Salı 12:01
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Uzun süredir Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Burak Yılmaz'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 3'üncü sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlarla taraftarını üzen siyah-beyazlılarda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Burak Yılmaz ile ilgili ortaya atılan iddia, Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak cinsten.
Akşam'ın haberine göre Burak Yılmaz 10 gün içerisinde yeni takımına imza atacak.