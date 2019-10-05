Beşiktaş'ta bir deprem daha! 6 isimle yollar ayrılıyor
Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi macerasına başlayan ancak iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği sponsorluk toplantısı sonrası istifa kararı alması sonrası olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan siyah-beyazlılarda büyük bir deprem daha yaşanıyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a son dakikada yediği golle mağlup olan Kara Kartal'ın teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ocak ayında 6 futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
"KAN DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"
Orman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamayla "Bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok önemli, düzgün ve iyi bir hoca ve takımımız var. Şu anki negatif hava benim üzerimden gidiyor. Ben bu işe girdiğimde Beşiktaş aşkı için girdim. İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Büyük ihtimalle Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonrasını Küfür hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür edenler daha doğmamışken, ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş'ın sahibindir, doğrudur. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var."
"MEVCUDİYETİM BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE ENGELMİŞ GİBİ"
Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım. Elimizden geldiğince Beşiktaşımıza hizmet ettik. Niyetimi çok net anlattım. Şu andaki süreç benim mevcudiyetim sanki Beşiktaş'ın önünde bir engelmiş gibi. Benim işimle ilgili Beşiktaş'tan hiçbir menfaatim olmadı. Sadece ve sadece vermeye geldim." istifa kararı aldığını açıklamıştı.