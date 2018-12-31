Beşiktaşta Beijing Guoandan Bakambu sesleri

Beşiktaş'ta Beijing Guoan'dan Bakambu sesleri

Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor'da beraber çalıştığı şu an Beijing Guoan'da forma giyen 27 yaşındaki Kongolu Cedric Bakambu için "Sezon sonuna kadar kiralamak harika olur" dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 20:26:57 Güncelleme: 08:04:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





