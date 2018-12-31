Beşiktaşta Beijing Guoandan Bakambu sesleri - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Beijing Guoan'dan Bakambu sesleri

Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor'da beraber çalıştığı şu an Beijing Guoan'da forma giyen 27 yaşındaki Kongolu Cedric Bakambu için "Sezon sonuna kadar kiralamak harika olur" dedi.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 20:26:57 Güncelleme: 08:04:45
Beşiktaşta Beijing Guoandan Bakambu sesleri

Transfer döneminde özellikle oyuncu ismi vermemesiyle tanınan teknik direktör Şenol Güneş, bu kez sürpriz yaptı.

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Beşiktaşta Beijing Guoandan Bakambu sesleri

Tecrübeli çalıştırıcı, Bursaspor'da beraber çalıştığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu ile çalışmak istediğini yönetime iletti.

Beşiktaşta Beijing Guoandan Bakambu sesleri

Devam eden transfer döneminde bonservisiyle beraber doğru transfer yapmanın zor olduğunu kabul eden tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktı.

Beşiktaşta Beijing Guoandan Bakambu sesleri

Bursaspor'dan tanıdığı Bakambu'nun Çin Ligi'nde maçların olmadığı dönemde kiralanmasının geçici ve iyi bir çözüm bulacağını söyledi.

Beşiktaşta Beijing Guoandan Bakambu sesleri

ÇİN LİGİ'NDE 28 MAÇTA 29 GOL ATTI
Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Bakambu, bu sezon lig ve kupa maçlarında toplam 28 karşılaşmada forma giydi.

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