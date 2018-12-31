Beşiktaşta Beijing Guoandan Bakambu sesleri - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Beijing Guoan'dan Bakambu sesleri
Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor'da beraber çalıştığı şu an Beijing Guoan'da forma giyen 27 yaşındaki Kongolu Cedric Bakambu için "Sezon sonuna kadar kiralamak harika olur" dedi.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 20:26:57
Güncelleme: 08:04:45
Transfer döneminde özellikle oyuncu ismi vermemesiyle tanınan teknik direktör Şenol Güneş, bu kez sürpriz yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli çalıştırıcı, Bursaspor'da beraber çalıştığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu ile çalışmak istediğini yönetime iletti.
Devam eden transfer döneminde bonservisiyle beraber doğru transfer yapmanın zor olduğunu kabul eden tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktı.
Bursaspor'dan tanıdığı Bakambu'nun Çin Ligi'nde maçların olmadığı dönemde kiralanmasının geçici ve iyi bir çözüm bulacağını söyledi.
ÇİN LİGİ'NDE 28 MAÇTA 29 GOL ATTI
Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Bakambu, bu sezon lig ve kupa maçlarında toplam 28 karşılaşmada forma giydi.