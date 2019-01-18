Beşiktaşta Adriano gidiyor! - Galeri - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta Adriano gidiyor!

Santos, Brezilyalı yıldız Adriano'yu kadrosuna katmakta ısrarcı. Beşiktaş ise "Alacaklarını bırakırsa gidebilir" diyor!

18 Ocak 2019 Cuma, 10:09:17 Güncelleme: 10:09:59
Beşiktaşta Adriano gidiyor!

Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar 975 bin Euro daha kazanacak olan Adriano için Santos kulübü ısrarlarını sürdürüyor.

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Beşiktaşta Adriano gidiyor!

YILLIK 1.3 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Siyah-beyazlı yönetimin sözleşme teklif etmeyi düşünmediğini ilettiği Brezilyalı oyuncunun yeni takımının teklifini kabul etmesi durumunda yılda 1.3 milyon Dolar kazanacak

Beşiktaşta Adriano gidiyor!

İMZA PARASI 1 MİLYON DOLAR

Anlaşmanın 2 senelik olacağı, ayrıca 1 milyon Dolar da imza parası verileceği öğrenildi.

Beşiktaşta Adriano gidiyor!

Adriano'nun ayrılması için Beşiktaş yönetimi ikinci yarıdaki maaşı ile ilk yarıdan alacağı 400 bin Euro'dan vazgeçmesini istiyor.

Beşiktaşta Adriano gidiyor!

Beşiktaş'ın 1+1 teklifine sıcak bakmayan Adriano, ya Ocak'ta ya da Mayıs'ta kesin olarak ayrılacak.

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