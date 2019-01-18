Beşiktaşta Adriano gidiyor! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Adriano gidiyor!
Santos, Brezilyalı yıldız Adriano'yu kadrosuna katmakta ısrarcı. Beşiktaş ise "Alacaklarını bırakırsa gidebilir" diyor!
18 Ocak 2019 Cuma, 10:09:17
Güncelleme: 10:09:59
Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar 975 bin Euro daha kazanacak olan Adriano için Santos kulübü ısrarlarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
YILLIK 1.3 MİLYON DOLAR KAZANACAK
Siyah-beyazlı yönetimin sözleşme teklif etmeyi düşünmediğini ilettiği Brezilyalı oyuncunun yeni takımının teklifini kabul etmesi durumunda yılda 1.3 milyon Dolar kazanacak
İMZA PARASI 1 MİLYON DOLAR
Anlaşmanın 2 senelik olacağı, ayrıca 1 milyon Dolar da imza parası verileceği öğrenildi.
Adriano'nun ayrılması için Beşiktaş yönetimi ikinci yarıdaki maaşı ile ilk yarıdan alacağı 400 bin Euro'dan vazgeçmesini istiyor.
Beşiktaş'ın 1+1 teklifine sıcak bakmayan Adriano, ya Ocak'ta ya da Mayıs'ta kesin olarak ayrılacak.