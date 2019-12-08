Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan transfer mesajı!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek üst üste 6'ıncı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak mükemmel bir seri yakaladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Caner Erkin ve Umut Nayir (2) kaydetti. Maç sonunda Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi. Öte yandan deneyimli teknik adamdan ara transfer dönemi öncesi mesaj geldi. Beşiktaş cephesinin maç sonu açıklamaları...
8 Aralık 2019 Pazar 22:14
Güncelleme: 08.12.2019 22:14
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Umut Nayir: Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan takım. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız.
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Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum. Birçok oyuncunun önemli golü var. Ben de Beşiktaş'a katkı vermeye çalışacağım.
Football Manager'de bu golü atsaydım maç sonu basın toplantısında bir şey söylemezdim ama sonra kenara çekip kendimi kutlardım.
Burak ağabey Türk futbol tarihinin en iyi 3 santrforu arasında sayılabilecek bir oyuncu. Onunla oynadığım için çok mutluyum, ondan çok şeyler öğreniyorum.
Jeremain Lens: Şu ana kadar yeteri kadar performans gösteremedim, farkındayım. Burada olduğum sürece her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu akşam da gerekeni yaptığım için mutluyum.