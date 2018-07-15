Beşiktaşta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima

    15 Temmuz 2018 Pazar, 00:45:05 Güncelleme: 01:29:13
    Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
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    Beşiktaşta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima

    Talisca'nın gitmesinin ardından 10 numara arayışlarını devam ettiren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

    Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
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    • 4
    Beşiktaşta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima

    Beşiktaşlı işadamı Mansimov'un himayesinde olan menajer Kamdan Kerimov, yönetici Metin Albayrak'a; Dubia'nin Al Wassl takımında forma giyen Fabio Lima'yı önerdi.

    Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
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    • 4
    Beşiktaşta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima

    Geçen sezon 19 gol ve 6 asist yapan ve Talisca'ya benzeyen özellikleriyle öne çıkan 24 yaşındaki 10 numaraya siyah-beyazlı formayı giydirebileceğini söyledi.

    Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
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    • 4
    Beşiktaşta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima

    Oyuncunun Dubai'de forma giymesinin göz korkutmamasını, pek çok oyuncunun artık Arap liglerinden Avrupa'nın önemli liglerine gittiğini anlattı.

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