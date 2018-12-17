Beşiktaşlı yöneticilerden olay sözler: Şenol Güneş bizi yaktı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaşlı yöneticilerden olay sözler: "Şenol Güneş bizi yaktı!"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası flaş bir iddia geldi.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:48:38
Güncelleme: 12:52:26
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi.
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Toroğlu, Şenol Güneş için çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.
Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maç çekişmeliydi. İki tarafta açık oynadılar. İki takım da geniş alanda çok top kaptırdılar ve çok top kaptılar.
Kontrolsüz bir maçtı aslında. Bu nedenle Avrupa'da şekilli oynayan takımlar bizim takımları duman ediyor.