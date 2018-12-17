Beşiktaşlı yöneticilerden olay sözler: Şenol Güneş bizi yaktı! - Galeri - Fotomaç
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaşlı yöneticilerden olay sözler: "Şenol Güneş bizi yaktı!"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası flaş bir iddia geldi.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 12:48:38 Güncelleme: 12:52:26
Beşiktaşlı yöneticilerden olay sözler: Şenol Güneş bizi yaktı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi.

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Beşiktaşlı yöneticilerden olay sözler: Şenol Güneş bizi yaktı!

Toroğlu, Şenol Güneş için çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı yöneticilerden olay sözler: Şenol Güneş bizi yaktı!

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Beşiktaşlı yöneticilerden olay sözler: Şenol Güneş bizi yaktı!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maç çekişmeliydi. İki tarafta açık oynadılar. İki takım da geniş alanda çok top kaptırdılar ve çok top kaptılar.

Beşiktaşlı yöneticilerden olay sözler: Şenol Güneş bizi yaktı!

Kontrolsüz bir maçtı aslında. Bu nedenle Avrupa'da şekilli oynayan takımlar bizim takımları duman ediyor.

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