Beşiktaşlı Mirinden samimi itiraflar! Cocu, Şenol Güneş, Pepe... - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaşlı Mirin'den samimi itiraflar! Cocu, Şenol Güneş, Pepe...

Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat-Mirin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 14:44:17 Güncelleme: 14:48:51
Beşiktaşlı Mirinden samimi itiraflar! Cocu, Şenol Güneş, Pepe...

Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin basın toplatısında soruları yanıtladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı Mirinden samimi itiraflar! Cocu, Şenol Güneş, Pepe...

Fransız stoperin açıklamarından öne çıkanlar şöyle;

Beşiktaşlı Mirinden samimi itiraflar! Cocu, Şenol Güneş, Pepe...

Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Burada çok kaliteli oyuncular var. Onların yanında genç oyuncular var. Çok heyecanlıyım.

Beşiktaşlı Mirinden samimi itiraflar! Cocu, Şenol Güneş, Pepe...

Takıma faydalı olacağıma inanıyorum. Transferim için önceki yıllarda da çalışılmıştı.

Beşiktaşlı Mirinden samimi itiraflar! Cocu, Şenol Güneş, Pepe...

Fikret Orman, Serdal Adalı ve Şenol Güneş'e beni tercih ettikleri için teşekkür ederim. Beşiktaş'ı seçtiğim için çok mutluyum.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN