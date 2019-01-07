Beşiktaşlı Mirinden samimi itiraflar! Cocu, Şenol Güneş, Pepe...

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Beşiktaşlı Mirin'den samimi itiraflar! Cocu, Şenol Güneş, Pepe...
Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat-Mirin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 14:44:17
Güncelleme: 14:48:51
Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin basın toplatısında soruları yanıtladı.
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Fransız stoperin açıklamarından öne çıkanlar şöyle;
Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Burada çok kaliteli oyuncular var. Onların yanında genç oyuncular var. Çok heyecanlıyım.
Takıma faydalı olacağıma inanıyorum. Transferim için önceki yıllarda da çalışılmıştı.
Fikret Orman, Serdal Adalı ve Şenol Güneş'e beni tercih ettikleri için teşekkür ederim. Beşiktaş'ı seçtiğim için çok mutluyum.