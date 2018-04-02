Beşiktaşlı futbolculara rekor ceza!

Yeni transfer Gary Medel toplam 8 sarı kart ve 2 kez cezalı olması ile bu alanda lider. Caner 6 maç disiplin cezasının yanı sıra 7 sarı kart ile 2'nci kez cezalı olmanın eşiğinde. 7 sarı kartı olan bir diğer futbolcu ise Dusko Tosic. Tosic, hem sarı kart hem de kırmızı karttan dolayı 2 kez cezalı duruma düştü. 2 kez sarı ve kırmızı kart cezalısı olan diğer 2 isim de Oğuzhan ve Atiba. Her iki oyuncu da sezon içinde 2'nci sarıdan kırmızı kart görerek 1'er maç oynamadı. Oğuzhan ve Atiba bu hafta gördükleri 4'üncü sarı kartla 2'nci kez cezalı duruma düştüler.