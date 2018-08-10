Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
10 Ağustos 2018 Cuma, 15:55:15
Güncelleme: 15:57:12
Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
Beşiktaş ile Volvo Türkiye arasında mayıs ayında imzalanan sponsorluk anlaşması sonrasında bugün Beşiktaşlı futbolculara araba hediye edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular katıldı.
Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
Törende konuşmaların ardından futbolculara anahtarları Başkan Fikret Orman, Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen ve Teknik Direktör Şenol Güneş verdi.
Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!