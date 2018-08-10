Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!

    10 Ağustos 2018 Cuma, 15:55:15 Güncelleme: 15:57:12
    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
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    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!

    Beşiktaş ile Volvo Türkiye arasında mayıs ayında imzalanan sponsorluk anlaşması sonrasında bugün Beşiktaşlı futbolculara araba hediye edildi.

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    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
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    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!

    Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular katıldı.

    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
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    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!

    Törende konuşmaların ardından futbolculara anahtarları Başkan Fikret Orman, Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen ve Teknik Direktör Şenol Güneş verdi.

    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
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    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
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    • 9
    Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi!
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