Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde öne çıkan rakipleri!

5- ZENİT

Rusya'nın önde gelen takımlarından olan Zenit, ligibi bu sene beşinci sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gediklisi olan Zenit, bu sonuçta sonra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isim Roberto Mancini ile yollarını ayırdı. Ligi beşinci sırada bitirmesine rağmen Rusya Ligi'nin en az maç kaybeden takımı olan Zenit'i şampiyonluktan eden etken ise çok fazla berabere kalmaları oldu. Rusya Ligi'nde 30 maçta 14 galibiyet 11 beraberlik alan Zenit'te en skorer isim ise attığı 19 golle Aleksandr Kokorin oldu.



