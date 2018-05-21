Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde öne çıkan rakipleri!
REAL BETİS
Geçtiğimiz sezonu 15. sırada bitiren Betis, bu sezon öneli bir gelişim gösterdi. İspanyol temsilcisi Real Betis, bu sene La Liga'yı altıncı sırada bitirdi. 38 haftalık İspanya Ligi'nde 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Betis, 60 puanla sezonu noktaladı. Betis'in en skorer ismi 11 gol atan Sergio Leon ve 8 gol atan Antonio Sanabria. Betis'in en değerli oyuncusu ise 16 milyon Euro değeri ile Marc Bartra.
2- VİLLARREAL
Bir diğer İspanyol temsilcisi Villarreal de Beşiktaş'ın bir diğer rakibi. Sezonu, 61 puanla tamamlayan Villarreal, kendisine beşinci sırada yer bulabildi. 38 maçta 18 galibiyet 7 beraberlik elde eden Villarreal'de puana en çok katkısı olan oyuncu attığı 18 golle Carlos Bacca oldu. Kiralık olarak Villarreal forması giyen Carlos Bacca'nın gelecek sezon Villarreal forması giyip giymeyeceği ise bilinmiyor.
3- RENNES
Fransız temsilcisi Rennes, Fransa Ligi'nin PSG, Marsilya, Lyon ve Monaco gibi güçlü takımların ardından beşinci olarak tamamladı. 38 maçta 16 galibiyet 10 beraberlik alan Rennes, 58 puan toplayabildi. Rennes'in bu sezon en golcü isimleri 12 golle Benjamin Bourigeaud ve 11 golle Wahbi Khazri oldu. Rennes'in en değerli oyuncusu ise 20 yaşında olan ve bonservis bedeli şimdiden 14 milyon Euro olan Joris Gnagnon.
4- EİNTRACHT FRANKFURT
Alman temsilcisi Bundesliga'yı sekizinci sırada bitirmesine rağmen Almanya Kupası finalinde Bayern Münih'i 3-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Frankfurt, Bundesliga'da oynadığı 34 maçta 14 galibiyet 7 beraberlik alarak 49 puan toplayabildi. Frankfurt adına bu sezon en çok gol atan isim Sebastien Haller olurken bu isim aynı zamanda piyasa değeri en yüksek olan oyuncu. Frankfurt'un hocası Niko Kovac'ın Bayern Münih'in başına geçeceği daha önce duyurulmuştu.
5- ZENİT
Rusya'nın önde gelen takımlarından olan Zenit, ligibi bu sene beşinci sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gediklisi olan Zenit, bu sonuçta sonra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isim Roberto Mancini ile yollarını ayırdı. Ligi beşinci sırada bitirmesine rağmen Rusya Ligi'nin en az maç kaybeden takımı olan Zenit'i şampiyonluktan eden etken ise çok fazla berabere kalmaları oldu. Rusya Ligi'nde 30 maçta 14 galibiyet 11 beraberlik alan Zenit'te en skorer isim ise attığı 19 golle Aleksandr Kokorin oldu.
6- BRAGA
Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un ardından Portekiz Ligi'ni dördüncü sırada bitiren Braga, ülkesini UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Portekiz Ligi'ni 24 galibiyet 3 beraberlikle ile kapatan Braga, 75 puan toplama başarısı gösterdi. Braga'nın en golcü oyuncusu ise 17 gollü Paulinho oldu. Braga'nın güncel kadro değer 63,70 milyon Euro olarak belirtiliyor.
7- GENT
Belçika temsilcisi Gent, Belçika Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayarak şampiyonluk turunda oynama şansını yakaladı. (Belçika Ligi'nde ilk 6'ya giren takımlar şampiyonluk turu denilen turnuvayla Belçika şampiyonunu belirliyor) Şampiyonluk turunda da dördüncü sırada kendisine yer bulan Gent, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Gent, Belçika 1. Ligi ve şampiyonluk turunda toplamda 40 maçta 18 galibiyet 10 beraberlik elde etti. Gent'in en golcü futbolcusu 11 golle Yuya Kubo oldu.
8- SPARTA PRAG
Çekya Ligi'nin dördüncü sırada bitiren Sparta Prag bu sene Beşiktaş'ın potansiyel rakiplerinden biri. Galatasaray'dan transfer ettikleri Semih Kaya'nın da formasını giydiği Sparta Prag, henüz bitmemiş olan Çekya Ligi'nde 29 maçta 14 galibiyet 10 beraberlik elde etti. Sparta Prag'a bu sezon en fazla gol katkısı veren oyuncu ise Josef Sural. Sural, bu sezon 10 gole imza attı. Prag'ın en değerli oyuncusu ise 6,75 milyon Euroluk değeri ile Nicolae Stanciu.
9- AZ ALKMAAR
PSV ve Ajax'ın gerisinde Hollanda Ligi'nin üçüncü sırada bitiren AZ, bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. 34 maçta 22 galibiyet 5 beraberlik ile 71 puan toplayan AZ, geçen sezona göre 22 puan fazla topladı ve 3 basamak tırmandı. Bu sene en büyük katkıyı 18 gollü Wout Weghorst'tan alan AZ'nin en değerli oyuncusu ise kaleci Tim Krul. Krul'un bonservis bedeli 6, 75 milyon Euro.
10- OLYMPİAKOS
Yunanistan'ın en fazla şampiyon olan takımı Olympiakos, bu sene kendi standartlarında başarısız bir sezon geçirdi. Bu sezon ligi üçüncü sırada bitiren Oly, Şampiyonlar Ligi gruplarında da son sırayı almıştı. 30 maçta 18 galibiyet 6 beraberlik alan Oly, geçen sezonun 10 puan gerisinde kaldı. Olympiakos'un bu sezon en golcü oyuncusu 18 golle Karim Ansarifard oldu. Panagiotis Retsos ise 19 milyon Euroluk değeriyle Oly'nin en değerli oyuncusu.
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