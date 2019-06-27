Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
27 Haziran 2019 Perşembe 14:26
Güncelleme: 27.06.2019 14:26
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme gelmişti.
Transferi sonlandırmak için girişimlerini arttıran Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşandı.
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı kadronun geniş tutulması gerektiğini yönetime iletti.
Takım oyununun öneminden her seferinde söz eden Avcı, bu bağlamda istediği oyuncuları yönetime bildirdi.