Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!

Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
27 Haziran 2019 Perşembe 14:26 Güncelleme: 27.06.2019 14:26
Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme gelmişti.

Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!

Transferi sonlandırmak için girişimlerini arttıran Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşandı.

Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı kadronun geniş tutulması gerektiğini yönetime iletti.

Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!

Takım oyununun öneminden her seferinde söz eden Avcı, bu bağlamda istediği oyuncuları yönetime bildirdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN