Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

27 Haziran 2019 Perşembe 14:26 Güncelleme: 27.06.2019 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





