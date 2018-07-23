Beşiktaşın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 16:52:34 Güncelleme: 16:53:02
    Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
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    • 12
    Beşiktaşın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibini elemesi halinde Norveç ekibi Lilleström SK ve Avusturya takımı LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
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    • 12
    Beşiktaşın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz

    Peki iki takım ligde nasıl bir performans sergiliyor, piyasa değerleri ne, en etkili oyuncuları kim?

    İşte tüm bu soruların cevabı...

    Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
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    • 12
    Beşiktaşın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz

    Norveç temsilcisi Lilleström, Norveç 1. Ligi Eliteserien'de mücadele ediyor.

    Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
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    • 12
    Beşiktaşın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz

    Transfermarkt verilerine göre, Lilleström'ün toplam piyasa değeri 4.93 milyon euro. Beşiktaş'ın ise 70.95 milyon euro.

    Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
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    • 12
    Beşiktaşın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz

    Lilleström'ün yaş ortalaması 24.7. Beşiktaş'ta ise bu rakam 28.7.

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