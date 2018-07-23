Beşiktaşın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
23 Temmuz 2018 Pazartesi, 16:52:34
Güncelleme: 16:53:02
Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibini elemesi halinde Norveç ekibi Lilleström SK ve Avusturya takımı LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
Peki iki takım ligde nasıl bir performans sergiliyor, piyasa değerleri ne, en etkili oyuncuları kim?
İşte tüm bu soruların cevabı...
Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
Norveç temsilcisi Lilleström, Norveç 1. Ligi Eliteserien'de mücadele ediyor.
Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
Transfermarkt verilerine göre, Lilleström'ün toplam piyasa değeri 4.93 milyon euro. Beşiktaş'ın ise 70.95 milyon euro.
Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım: Lilleström - LASK Linz
Lilleström'ün yaş ortalaması 24.7. Beşiktaş'ta ise bu rakam 28.7.
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