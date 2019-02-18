Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk için umutlarını artıran Beşiktaş'ta orta sahada görev alan oyuncular, skora yaptıkları katkıyla takımlarına önemli destekte bulunuyor.
18 Şubat 2019 Pazartesi 11:34 Güncelleme: 18.02.2019 11:34
Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı

Sezona Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadeleyle başlayan siyah-beyazlı takım, 34 resmi karşılaşmada rakip fileleri 65 kez havalandırdı. Bu resmi maçlarda Beşiktaş'ın orta sahasında görev alan 9 isim, gol yollarında da takımlarına önemli katkı yaptı.

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Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı

Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncuları Adem Ljajic, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Shinji Kagawa ve devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel ile Tolgay Arslan, fileleri havalandırdı. Bu dokuz isim, Beşiktaş adına 65 golün 29'una imza attı ve yüzde 44,6'lık katkıda bulundu.

Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı

Siyah-beyazlı takımda Lens 5, Oğuzhan Özyakup, Quaresma ile Dorukhan Toköz 3'er, Adem Ljajic 4, Hutchinson ve Kagawa da 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş orta sahasının diğer 7 golünü ise devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel (6) ve Tolgay Arslan (1) kaydetti.

Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı

Siyah-beyazlı ekipte santrforlar 23 ve savunma oyuncuları da 10 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın bu sezonki üç golünü ise rakip oyuncular kendi kalesine atmıştı.

Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı

SÜPER LİG'DE KATKILARI ARTIYOR
Siyah-beyazlı ekibin orta sahasındaki isimlerin Süper Lig'deki gol katkısı da artmaya başladı.

Beşiktaş ligdeki 22 maçta 42 gol atarken, orta sahadaki oyuncular bunların 19'unu kaydetti ve yüzde 45,2'lik oran yakaladı.

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