Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı!

Sol bek transferinde ince eleyip sık dokuyan ve bu bölgeye mutlaka bir takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Yuto Nagatomo için çalışmalar başlamıştı. Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve teklifini ilettiği bildirildi. İşte detaylar...
12 Mayıs 2020 Salı 06:40
Güncelleme: 12.05.2020 06:40
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, önceliği kaleci ve sol bek mevkilerine vermiş durumda...
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sol bek için ilk düşündüğü isim ise Yuto Nagatomo...
Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu belirtildi.
500 BİN EURO + BONUSLAR
Beşiktaşlı idarecilerin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki sol beke imza parası olmaksızın 500 bin euro + bonuslar karşılığı 1+1 senelik teklifte bulunduğu ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcunun kararını düşünmek için birkaç gün süre istediği bildirilirken, İstanbul'da kalmak istediği için teklife olumlu yaklaşabileceği yorumları yapılıyor.