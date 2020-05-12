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Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı!

Sol bek transferinde ince eleyip sık dokuyan ve bu bölgeye mutlaka bir takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Yuto Nagatomo için çalışmalar başlamıştı. Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve teklifini ilettiği bildirildi. İşte detaylar...

12 Mayıs 2020 Salı 06:40 Güncelleme: 12.05.2020 06:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





