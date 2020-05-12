Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı!

Sol bek transferinde ince eleyip sık dokuyan ve bu bölgeye mutlaka bir takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Yuto Nagatomo için çalışmalar başlamıştı. Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve teklifini ilettiği bildirildi. İşte detaylar...
12 Mayıs 2020 Salı 06:40 Güncelleme: 12.05.2020 06:40
Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, önceliği kaleci ve sol bek mevkilerine vermiş durumda...

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Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sol bek için ilk düşündüğü isim ise Yuto Nagatomo...

Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı!

Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı!

500 BİN EURO + BONUSLAR

Beşiktaşlı idarecilerin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki sol beke imza parası olmaksızın 500 bin euro + bonuslar karşılığı 1+1 senelik teklifte bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı!

Bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcunun kararını düşünmek için birkaç gün süre istediği bildirilirken, İstanbul'da kalmak istediği için teklife olumlu yaklaşabileceği yorumları yapılıyor.

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