Beşiktaş'ın gündemindeki isim için flaş açıklama!

Abdullah Avcı ile yeniden çıkışa geçerek taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Beşiktaş yeni sezon için kolları sıvadı. Yeni sezonda, yeni bir kadro kurma planları yapan siyah-beyazlı yönetim birçok isimle temaslarına devam ediyor. Son olarak Rusya'dan bir isim ile görüşen Kartal'a o isim için flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
17 Haziran 2019 Pazartesi 01:24
Güncelleme: 17.06.2019 01:24
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Beşiktaş'ta trasfer hareketliliği sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezon için birçok isimle temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar da takıma yapılacak takviyelerin yanında birçok isimle de yollar ayrılacak.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve bonservisi Everton'da bulunan Nikola Vlasic için flaş bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak CSKA Moskova'da geçiren Vlasic'in Rusya ekibinde kariyerine devam etmek istediği iddia edildi.
"CSKA'DA KALMAK İSTİYOR"
Hırvat eski futbolcu Ivica Olic, "Vlasic ile biraz konuştuk ve bana CSKA'da kalmak istediğini söyledi. Rusya'da yaşamaktan çok memnun ve bir süre daha orada olmak istiyor" dedi.