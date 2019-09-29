Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'

Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta Trabzonspor'un 2-0 öne geçmesiyle siyah-beyazlı takımın efsane ismi Pascal Nouma sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. İşte Nouma'nın o paylaşımı ve Trabzonspor - Beşiktaş maçından kareler...

29 Eylül 2019 Pazar 21:03 Güncelleme: 29.09.2019 21:20
Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'

Süper Lig'in 6. haftasında derbi maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'

Bordo-mavili takım mücadeleyi Dorukhan Toköz (KK), Sosa, Sörloth ve Nwakaeme'nin golleriyle 4-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü Güven Yalçın'dan geldi.

Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'

Siyah-beyazlı taraftarlar farklı mağlubiyete büyük tepki gösterirken Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Nouma'dan ilginç bir tepki geldi.

Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'

Müsabaka 2-0'a geldikten sonra Nouma, sosyal medya hesabı üzerinden oynanan futbola isyan etti.

Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'

Pascal Nouma, twitter adresinden, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın." yazdı.

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