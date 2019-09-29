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Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta Trabzonspor'un 2-0 öne geçmesiyle siyah-beyazlı takımın efsane ismi Pascal Nouma sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. İşte Nouma'nın o paylaşımı ve Trabzonspor - Beşiktaş maçından kareler...
29 Eylül 2019 Pazar 21:03
Güncelleme: 29.09.2019 21:20
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Süper Lig'in 6. haftasında derbi maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
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Bordo-mavili takım mücadeleyi Dorukhan Toköz (KK), Sosa, Sörloth ve Nwakaeme'nin golleriyle 4-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü Güven Yalçın'dan geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar farklı mağlubiyete büyük tepki gösterirken Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Nouma'dan ilginç bir tepki geldi.
Müsabaka 2-0'a geldikten sonra Nouma, sosyal medya hesabı üzerinden oynanan futbola isyan etti.
Pascal Nouma, twitter adresinden, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın." yazdı.