Beşiktaşa Tolgay Arslan piyangosu!

Beşiktaş'a Tolgay Arslan piyangosu!

Beşiktaş'a Tolgay Arslan piyangosu vurdu. Yönetim kararıyla bir süredir kadro dışı kalan Tolgay için başta Fenerbahçe olmak üzere bir çok Süper Lig kulübünden takas teklifleri geliyordu. Son olarak İtalyan devi Tolgay Arslan için Beşiktaş'a önemli bir teklifte bulundu.

28 Aralık 2018 Cuma, 08:50:37 Güncelleme: 08:58:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





