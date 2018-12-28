Beşiktaşa Tolgay Arslan piyangosu! - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaş'a Tolgay Arslan piyangosu!

Beşiktaş'a Tolgay Arslan piyangosu vurdu. Yönetim kararıyla bir süredir kadro dışı kalan Tolgay için başta Fenerbahçe olmak üzere bir çok Süper Lig kulübünden takas teklifleri geliyordu. Son olarak İtalyan devi Tolgay Arslan için Beşiktaş'a önemli bir teklifte bulundu.
28 Aralık 2018 Cuma, 08:50:37 Güncelleme: 08:58:57
Beşiktaşa Tolgay Arslan piyangosu!

Önceki gün hiç beklenmeyen bir yerden İtalya'dan Torino, Tolgay için siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

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Beşiktaşa Tolgay Arslan piyangosu!

İtalyan ekibi 3+2+1 milyon euro'luk toplam 6 milyon Euro'luk bir teklif getirdi.

Beşiktaşa Tolgay Arslan piyangosu!

İlk etapta 3 milyon Euro ödemeyi teklif eden İtalyanlar, 3 yılda 50 resmi maçta oynaması durumunda 2 milyon Euro, artı olarak 3. yılın sonunda sözleşme uzatmak isterlerse de 1 milyon Euro'luk teklif sundular.

Beşiktaşa Tolgay Arslan piyangosu!

Beşiktaş yönetimi bu teklifi kabul ederken, 2 milyon Euro kazanan Tolgay'ın İtalyanların teklifin ne cevap vereceği transferi netleştirecek.

Beşiktaşa Tolgay Arslan piyangosu!

28 yaşındaki Almanya doğumlu Tolgay, bugüne kadar 132 kez siyah-beyazlı formayı terletti. Rakip fileleri 3 kez havalandıran, 12 kez de asist yapan Tolgay Arslan; toplamda 15 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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