Beşiktaş'a müjde! İki yıldıza 14 milyon Euro - Fotomaç
15 Mart 2019, Cuma
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Beşiktaş'a müjde! İki yıldıza 14 milyon Euro

Beşiktaş'ın genç yıldızlarına Serie A ekiplerinden biri teklif getirdi. Beşiktaş yönetimi, toplamda 14 milyon Euro'yu bulan teklifi az buldu.
15 Mart 2019 Cuma 15:59 Güncelleme: 15.03.2019 15:59
Beşiktaş'a müjde! İki yıldıza 14 milyon Euro

Beşiktaş'ın yıldızı parlayan iki genç ismi; Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a bir İtalyan kulübünden teklif geldi.

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Beşiktaş'a müjde! İki yıldıza 14 milyon Euro

Seria A'da yer alan bir kulüp, Dorukhan Toköz için 10 milyon Euro, Güven Yalçın için de 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Beşiktaş'a müjde! İki yıldıza 14 milyon Euro

Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlı yönetim ise verilen teklifleri düşük bularak, şimdilik rafa kaldırdı.

Beşiktaş'a müjde! İki yıldıza 14 milyon Euro

Beşiktaş, 22 yaşındaki Dorukhan için 15 ila 20 milyon Euro arasında bir pay biçerken, 20 yaşındaki Güven için belirlediği bonservis bedeli 8 milyon Euro.

Beşiktaş'a müjde! İki yıldıza 14 milyon Euro

Yönetim iki oyuncu için acele etmeme kararı alırken, Milli Takım'a seçilmeleri ve orada başarılı olmaları halinde değerlerinin daha da artacağını düşünüyor.

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