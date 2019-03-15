Beşiktaş'a müjde! İki yıldıza 14 milyon Euro - Fotomaç
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Beşiktaş'a müjde! İki yıldıza 14 milyon Euro
Beşiktaş'ın genç yıldızlarına Serie A ekiplerinden biri teklif getirdi. Beşiktaş yönetimi, toplamda 14 milyon Euro'yu bulan teklifi az buldu.
15 Mart 2019 Cuma 15:59
Güncelleme: 15.03.2019 15:59
Beşiktaş'ın yıldızı parlayan iki genç ismi; Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a bir İtalyan kulübünden teklif geldi.
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Seria A'da yer alan bir kulüp, Dorukhan Toköz için 10 milyon Euro, Güven Yalçın için de 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlı yönetim ise verilen teklifleri düşük bularak, şimdilik rafa kaldırdı.
Beşiktaş, 22 yaşındaki Dorukhan için 15 ila 20 milyon Euro arasında bir pay biçerken, 20 yaşındaki Güven için belirlediği bonservis bedeli 8 milyon Euro.
Yönetim iki oyuncu için acele etmeme kararı alırken, Milli Takım'a seçilmeleri ve orada başarılı olmaları halinde değerlerinin daha da artacağını düşünüyor.