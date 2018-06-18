Beşiktaş'a Manuel Fernandes müjdesi...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde, "Manuel Fernandes'in dönmesini istiyoruz. Gerçi ayrılık şekli pek hoş olmamıştı. Ancak herkes hayatta ikinci şansı hak eder. Bunu Ricardo Quaresma'da yaptık ve başarılı olduk. Aynı şeyi Fernandes'te de yapabiliriz. Şu anda bilmiyorum. Kendisiyle bir görüşmem lazım. Taraftarlarımızın da bu yönde bir talebi var. Önümüzdeki günlerde her şeyin netleşeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuş ve muhtemel transfere açık kapı bırakmıştı.
BONSERVİS DENEMESİ YAPACAKLAR
Lokomotif Moskova'yla mukavelesi 2019'da tamamlanacak olan Portekizli futbolcu, Beşiktaş'a dönmek istediğini Rus ekibine bildirdi. Daha önce kariyerinde gitmek istemesine rağmen takımda tutulduğunda futbola küsen tecrübeli yıldızla ilgili ayrılık kararı alındı. Lokomotif Moskova yöneticileri, ilk etapta Beşiktaş'tan küçük de olsa bir bonservis bedeli talep edecek. Ancak bu da olmazsa bedelsiz olarak İstanbul'a gönderecek. Çünkü Fernandes ayrılık konusunda kararlı. Kalırsa faydalı olmayacak.
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