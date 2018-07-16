Beşiktaşa forvet için yeni aday: Gironadan Stuani - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Stuani

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:39:51 Güncelleme: 22:40:34
    Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Stuani
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    Beşiktaşa forvet için yeni aday: Gironadan Stuani

    Yeni sezon öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine her gün yeni bir isim daha giriyor.

    Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Stuani
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    Beşiktaşa forvet için yeni aday: Gironadan Stuani

    Başkan Fikret Orman bir yandan, yöneticiler diğer yandan pek çok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

    Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Stuani
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    Beşiktaşa forvet için yeni aday: Gironadan Stuani

    Origi ve Sturridge için Premier Lig'de transfer sezonunun kapanması beklenirken, diğer adaylar arasında adı öne çıkan Munas Dabbur içinde görüşmeler devam ediyor.

    Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Stuani
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    Beşiktaşa forvet için yeni aday: Gironadan Stuani

    Bu arada finali Başkan Fikret Orman'ın sürpriz bir isim için görüşme yaptığı iddia edildi.

    Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Stuani
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    Beşiktaşa forvet için yeni aday: Gironadan Stuani

    BEŞİKTAŞ'IN ADINI KULLANMADAN SOR!
    Başkan Orman'ın geçen sezon Girona formasıyla La Liga'da 33 maçta 21 gol atan Uruguaylı forvet Cristhian Stuani'nin menajeri Delgado ile bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

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