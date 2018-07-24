Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soarese yönelecek - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soares'e yönelecek

    Siyah-beyazlıların yeni sezon golcüsü Portekiz'den gelecek. Aboubakar'ı kiralamaya uğraşan yöneticiler, olumsuz yanıt alırsa yine Porto'dan Tiquinho'yu transfer edecek
    24 Temmuz 2018 Salı, 01:06:16 Güncelleme: 01:06:21
    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soares'e yönelecek
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    • 10
    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soarese yönelecek

    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takıma yapılacak forvet takviyesi için çalışmalar dört koldan devam ediyor.

    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soares'e yönelecek
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    • 10
    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soarese yönelecek

    Bugüne kadar birçok isimle direkt ya da menajerler aracılığıyla temasa geçen Kartal, rotasını son günlerde Portekiz'e çevirmiş durumda.

    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soares'e yönelecek
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    • 10
    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soarese yönelecek

    Yönetimin elindeki listenin ilk sırasında Aboubakar yer alırken, ikinci sırada ise Kamerunlu yıldız ile aynı takımda (Porto) görev yapan Brezilyalı Tiquinho Soares olduğu öğrenildi.

    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soares'e yönelecek
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    • 10
    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soarese yönelecek

    Beşiktaş'tan 3.5 milyon euro isteyen Aboubakar için Porto da 4 milyon euro kiralama bedeli talep etti.

    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soares'e yönelecek
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    Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiremezse Tiquinho Soarese yönelecek

    Bu rakamları yüksek bulan yönetim B planı için düğmeye bastı.

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